Курс гривны к доллару укрепился до 24,54 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 февраля.
Курс гривны к доллару США укрепился на четыре копейки – с 24,58 грн/$ до 24,54 грн/$.
Гривна к евро укрепилась на 14 копеек – с 27,04 грн/€ до 26,90 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,89 грн / 10 руб. до 3,85 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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