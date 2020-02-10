Чумные войска

Как секретные медицинские службы РФ борются с эпидемией коронавируса.

В начале декабря в Китае, в провинции Ухань, начали появляться случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Очень быстро ситуация вышла из-под контроля, и за два месяца количество заболевших перевалило за 35 тысяч человек. В РФ пока зафиксировано два случая заражения — в Тюменской области и Забайкалье. В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. «Новая газета» разбиралась, как российские медицинские службы, включая их закрытые подразделения, пытаются противостоять инфекции.

Лабораторное тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса 2019-nCoV в китайском Ухане. Фото: AP / ТАСС

Ситуации со вспышками серьезных заболеваний периодически случаются в любой стране, и система здравоохранения должна быть к этому готова. Например, в мае этого года был случай бубонной чумы в Монголии. А несколько лет назад на Ямале был зафиксирован случай сибирской язвы.

«Надо учитывать, что весь наш Север — это вечная мерзлота, там под слоями мха и почвы лежит лед, где могут находиться останки мертвых животных. Некоторые из них могли умереть от серьезных болезней. Бактерии достаточно хорошо переносят заморозку, поэтому, когда одно из таких животных оттаяло, несколько человек были инфицированы сибирской язвой», — рассказывает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Была чума, была вспышка холеры несколько лет назад в Астрахани, — говорит молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко. — Это чрезвычайные ситуации. При этом есть план, как действовать в таких ситуациях, он даже приведен на сайте ВОЗ. Сейчас там есть специальная страница по коронавирусу: там лежат планы и как эвакуировать людей, и как взаимодействовать с прессой и обществом. Почему у нас бардак? Это риторический вопрос, как всегда.

У нас принято сначала замалчивать, а потом экстренно действовать.

Действуют люди на местах на свой страх и риск. Ответить на вопрос, почему происходит такой бардак, можно только тем, что это Россия».

Эвакуация по-спартански

5 февраля в Россию из Уханя были эвакуированы 128 российских граждан. Люди возвращались из центра эпидемии на двух военных самолетах без обогрева, с дозаправкой в Улан-Удэ, где на тот момент было -30. Перелет занял 13 часов. Все это время пассажиры провели без нормальных кресел и туалета (его заменял биотуалет, прикрытый палаткой). После прилета всех поместили в карантин в санаторий под Тюменью. Там в течение двух недель страну от распространения коронавируса будут оберегать колючая проволока и два ряда росгвардейцев.

Ходили разные версии причин подобных условий. К примеру, выбор военных самолетов объясняли простотой дезинфекции, а место карантина — отдалением от города и наличием автономной системы канализации. При этом ответов на вопросы, почему российским гражданам пришлось пережить столько времени в нечеловеческих условиях, а также почему многие правила эвакуации из центра эпидемии были нарушены, до сих пор нет.

Кабина транспортника, на котором эвакуировали россиян. Фото: Instagram / nd.nadias

Как объясняет военный эксперт Александр Гольц, удивляться убранству военного борта не стоит, «в армии так привыкли». Биолог Ирина Якутенко между тем перечисляет целый ряд ошибок, допущенных во время операции. К примеру, согласно рекомендациям ВОЗ по эвакуации людей из очагов эпидемии, всех эвакуируемых необходимо предварительно проверить, к тому же

отделить совсем бессимптомных от людей хоть с какими-то признаками болезни.

«Как я могу судить по записям очевидцев, этого сделано не было. Всех пассажиров везли в самолете скопом — это безусловное нарушение, так как они могут друг друга заразить. Такая ситуация происходит на круизных лайнерах у берегов Японии. Так как пассажиры находятся вместе, количество заболевших растет», — объясняет Якутенко.

Кроме того, по словам биолога, на самом борту правила для пассажиров явно были не едины:

«Если смотреть видео, видно, что кто-то сидит в маске, а кто-то без. Кроме того, сам перелет с дозаправкой довольно рискованный. «Чумной барак» мы сажаем в Улан-Удэ, этого нужно было избежать. Или хотя бы сделать так, чтобы они меньше соприкасались с местными. Тем временем местные работники [все-таки были] стояли в масках и в обычных шубах, то есть без специальной защиты.

Эвакуированных людей следует помещать ближе к месту, где может быть оказана квалифицированная помощь. Мы знаем, что специфического лечения нет, но поддерживающая терапия может быть очень важна. В Тюмени не факт, что могут ее обеспечить», — резюмирует Якутенко.

Санитары рейсов

Одним из основных ведомств, чьи структуры мелькают в борьбе с коронавирусом, является Роспотребнадзор. Несмотря на то, что в народе ведомство больше запомнилось ситуативными ограничениями на ввоз грузинского вина или украинских шоколадных конфет, — это всего лишь малая часть работы санитарной службы. К примеру, у Роспотребнадзора есть ряд противочумных служб и институтов, которые борются с наиболее опасными инфекциями.

В Москве сначала работали две лаборатории Роспотребнадзора: ФКУЗ «Противочумный центр» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», сотрудники учреждений проверяли рейсы в аэропорту Внуково. В последний день января Шереметьево перевело все рейсы из Китая в терминал F, сейчас там работают областные структуры Роспотребнадзора.

Терминал F Шереметьево, февраль 2020 г. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Как сказал исполняющий обязанности начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин, в аэропорту в два раза увеличили число медработников в смену, кроме того, создали условия для детекции болезни.

«Во всех терминалах присутствуют изоляторы — специальные помещения, где проходят обследования пассажиров, забор биоматериала, его передача в лабораторию и где налажен механизм взаимодействия с санитарно-карантинным пунктом по доставке пассажиров с подозрением на опасное инфекционное заболевание в Домодедовскую инфекционную больницу. Защита персонала осуществляется с использованием противочумных костюмов», — заявил Калинин в эфире телеканала «Россия 24» [цитата по ТАСС].

Кроме детекции симптомов, сотрудники также обязаны заниматься учетом пересекающих границу с целью их дальнейшего отслеживания из-за длительного инкубационного периода коронавируса, добавляет Павел Волчков.

Противочумные костюмы в аэропорту Красноярска. Фото: РИА Новости

«За прибывающими из Китая необходимо наблюдать в условиях карантина в течение двух недель. За это время вирус должен развиться (в редких случаях это возможно) или нет», — рассказывает Волчков.

По словам вирусолога, при наличии симптомов болезни можно сразу сделать молекулярно-генетическую диагностику и определить, есть ли в слизистых жидкостях или в крови вирусные частицы. Для этого выделяют РНК и делают обратную транскрипцию. На основе обратной транскрипции синтезируется комплементарная ДНК и делается полимеразная цепная реакция. В случае наличия вирусной РНК будет позитивной сигнал.

«Это достаточно быстрый и четкий метод выявления. Теоретически его можно делать людям и без симптомов, но нужно понимать, что это огромные исследования. Но всем прилетающим из Китая теоретически можно сделать тест. Я надеюсь, что сотрудники Роспотребнадзора придерживаются такого алгоритма», — отмечает Волчков.

При этом «полукарантинных» мер все равно может оказаться недостаточно, считает Ирина Якутенко. Несмотря на то что исследований, которые могли бы доказать эффективность полного ограничения поездок, нет, математические модели распространения заболеваний его допускают.

«Мы жестко поступили с эвакуированными людьми, но при этом пропускаем заполненные самолеты из Шанхая. [С этим есть несколько проблем.] Во-первых, прилетевшие растекаются по всей стране. Во-вторых, эти же самолеты через шесть часов летят [в другие точки, например] в Петропавловск-Камчатский. Если больные люди на борту чихали и кашляли, то вирус вполне мог задержаться и перейти к другим пассажирам.

Мы не знаем, дезинфицируют эти самолеты или нет,

не знаем, насколько вообще эффективна эта дезинфекция. Рейсы из Китая не абсолютное зло, их сохранили многие страны, но хорошо было бы объяснить людям, как решаются такие вопросы», — указывает специалист.

Данные трекингового сервиса Flightradar с расписанием полетов лайнера «Аэрофлота» из Шанхая в Москву и затем сразу из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Скриншот: Facebook Irina Yakutenko

Отряд борьбы с Эболой

На борьбу с коронавирусом брошены все силы и научно-исследовательских институтов (НИИ). 4 февраля стало известно, что одного из своих специалистов в Тюмень отправил Научный исследовательский противочумный институт (НИПЧИ) «Микроб». Институт специализируется на санитарно-эпидемиологической охране РФ против завоза и распространения особо опасных инфекций, их специалист должен будет заниматься карантинными мерами. Что конкретно входит в обязанности ученого — неизвестно, в институте «Новой» отказались комментировать ситуацию без разрешения Роспотребнадзора, а ведомство к моменту публикации материала на запрос газеты не ответило. Однако, как предполагает Волчков, задачи специалиста «Микроба» во многом схожи с работой служб, которые дежурят в аэропортах.

Для института это не первый опыт работы с опасными инфекциями. В 2014 году шесть сотрудников «Микроба» под руководством старшего научного сотрудника Валентина Сафронова были командированы в Гвинею для борьбы с Эболой. Как рассказывал впоследствии Сафронов, ученые вели лабораторную работу, изучая каждый день десятки образцов потенциального вируса.

Тем не менее основной фронт работы научных учреждений все равно направлен на создание вакцин. Две из них уже начал разрабатывать государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Вакцина против Эболы, которую производят в России, разработал именно «Вектор».

Реагенты для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV, разработанные в «Векторе». Фото: РИА Новости

Генеральный директор института Ринат Максютов отказался говорить с корреспондентом «Новой», однако, как он заявил на встрече сибирских ученых с президентом РАН Александром Сергеевым 24 января, институт уже начал разрабатывать две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования. Кроме того, в «Векторе» созданы два диагностических набора для нового коронавируса, которые направили в разные регионы России.

«Сроки разработки любой вакцины все-таки продолжительные, это делается не по мановению волшебной палочки. Как минимум это занимает от трех до шести месяцев. Я надеюсь, что вакцина не понадобится, и эпидемия будет ликвидирована исключительно карантинными мерами. В любом случае карантинные меры помогают если не купировать, то сдержать развитие эпидемии. Таким образом, мы сможем успеть сделать вакцину раньше, чем она придет в Россию», — рассказывает Волчков.

Помимо структур Роспотребнадзора, куда входит также ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии, с инфекцией борются институты Минздрава (НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи, который слит с НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского), а также аналогичные институты Федерального медико-биологического агентства. Кроме того, институты Министерства обороны (среди них НИИ микробиологии Минобороны, или в/ч 44026) также мониторят ситуацию.

«Нужно понимать, что они [учреждения, которые работают с серьезными инфекциями] — крайне специальные, туда даже доступ ограничен. Там работают специализированные люди. Мы можем открыто говорить про «Вектор», но есть еще часть закрытых институтов, их информация непубличная», — объясняет Павел Волчков.

При этом говорить и об открытом «Векторе» сейчас крайне сложно, отмечает Якутенко:

«Мы не знаем, что анализирует «Вектор», нет никакой официальной информации. Это тоже нарушение правил ВОЗ. В их рекомендациях по работе с эпидемиями есть специальный документ, который прописывает необходимость коммуникаций властей с обществом и прессой. [Обществу] должны все рассказывать, но что на самом деле происходит, нам не говорят».

Помимо закрытых институтов, ничего нельзя узнать и о единственном экспорте из РФ в Чрезвычайном комитете исполнения международных санитарных правил в связи со вспышкой коронавируса. Работа заведующего отделом эпизоотологического мониторинга и прогнозирования «Ставропольский противочумный институт» Роспотребнадзора Владимира Дубянского также засекречена.

«Анализы затерялись»

Паника вокруг коронавируса все больше охватывает население. 7 февраля, в пятницу, глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците масок и других средств защиты от распространения нового вируса. В РФ популярность обретают противочумные костюмы. Их уже массово закупают больницы Приморья. При этом потенциальных пациентов проверять на новую болезнь врачи не особо рвутся.

Как рассказала «Новой» студентка из Москвы Наталия, несмотря на то, что у нее были все симптомы, похожие на коронавирус (кроме одышки), врачи отказались брать у нее анализы на вирус.

«У меня сильный сухой кашель с болью в груди, температура 38 и диагностированная очаговая пневмония. Но на тесты отправляют только тех, у кого были контакты с "гражданами КНР за последние 14 дней"».

Сначала девушка обратилась к врачу 68-й поликлиники, к которой она приписана. Наталию отправили на флюорографию, где выявили патологию, и сказали приехать повторно. Кроме того, у девушки взяли кровь на биохимию и сделали ей кардиограмму. Во время повторного осмотра дежурная врач вызвала скорую прямо в поликлинику. Скорая отвезла девушку в больницу, где пневмония подтвердилась. Несмотря на то, что симптоматика была схожа с коронавирусом,

основным условием для проведения исследования все равно остался прямой контакт с китайскими гражданами.

«Я сразу прямо просила записаться к инфектологу, но мне сказали, что для этого нужно направление. Его мне врач при первом осмотре не выдала», — рассказывает Наталия.

О другом случае сообщали «Открытые медиа». Также в пятницу 7 февраля врачи московской инфекционной больницы № 1 пытались вынудить пациентку с подозрением на коронавирус выписаться после того, как она в соцсетях пожаловалась на долгое отсутствие анализов и несоблюдение клиникой норм гигиены.

Девушка поступила в больницу еще 5 февраля, во вторник. Перед этим она провела целый день с коллегами из Китая. В больницу ее поместили с подозрением на коронавирус, но при этом положили в общую палату на шесть человек и три дня не давали результаты анализов из-за того, что они «где-то затерялись». Кроме того, в инфекционной больнице не было туалетной бумаги, мыла и защитных масок.

После скандала в СМИ девушке выдали готовые анализы (отрицательные и на SARS, и на коронавирус), а заместитель заведующей инфекционной больницы № 1 Марина Базарова пояснила «Открытым медиа», что конфликт улажен. Однако руководство инфекционной больницы № 1 в официальном комментарии изданию заявило, что девушка проходила лечение в корпусе, в котором проводили ремонт, а вину за нехватку масок возложило на самих пациентов.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»

Источник: Новая газета

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