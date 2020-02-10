В Таиланде столкнулись два скоростных катера, пострадали туристы из России

В Таиланде столкнулись два скоростных катера, пострадали туристы из России

10.02.2020, 7:30, Новости дня

Два скоростных катера с туристами на борту столкнулись утром в понедельник на большой скорости в море у острова Пхукет в Таиланде, есть пострадавшие, сообщают спасатели острова, разославшие фотографии и видео с пирса, на котором они оказывают первую помощь пострадавшим. Видео и фотографии происшествия опубликовало РИА Новости​​​.

На видео спасатели пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку 8-10 лет и юношу. Оба пострадавших – славянской внешности. На фотографиях видны еще несколько пострадавших, сообщает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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