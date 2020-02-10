Феникс, Питт, Элтон Джон. Все победители «Оскара 2020»

В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии.

«ГОРДОН» приводит полный список победителей.

Лучший фильм

«Паразиты»

Лучший иностранный фильм

“Паразиты”

Лучший режиссер

Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучший актер

Хоакин Феникс

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер

Лучший актер второго плана

Брэд Питт (“Однажды в… Голливуде”)

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн “Брачная история”

Лучший полнометражный анимационный фильм

“История игрушек 4”

Лучший короткометражный анимационный фильм

“Волосатая любовь”

Лучший оригинальный сценарий

Понг Джун Хо и Хан Джин Вон (“Паразиты”)

Лучший адаптированный сценарий

Тайка Вайтити (“Кролик Джоджо”)

Лучший игровой короткометражный фильм

«Окно напротив”

Лучшая работа художника

Барбара Линг и Нэнси Хэй (“Однажды в… Голливуде”)

Лучший дизайн костюмов

Жаклин Дюрран («Маленькие женщины”)

Лучший документальный фильм

“Американская фабрика”

Лучший документальный короткометражный фильм

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)”

Лучший звук

Дональд Сильвестр (“Форд против Феррари”)

Лучший звуковой монтаж

Марк Тэйлор и Стюарт Уилсон (“1917”)

Лучший оператор

Роджер Дикинс (“1917”)

Лучший монтаж

Майкл Маккаскер и Эндрю Баклер («Форд против Феррари”)

Лучшие визуальные эффекты

“1917”

Лучший грим и прически

Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер (“Скандал”)

Лучший саундтрек

Хильдур Гуднадоуттир (“Джокер”)

Лучшая песня

(I’m Gonna) Love Me Again Этона Джона (“Рокетмен”)

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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