Опубликованы уникальные фото полководцев Великой Отечественной войны

Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что фотографии публикуются в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».
«Фотодокументальный проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от «коричневой чумы» – немецко-фашистских захватчиков», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Фотоснимки рассказывают о различных событиях завершающего этапа войны: боевых полководческих буднях, участии военачальников в парадах в освобожденных городах, минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов.
«Фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей: дружелюбие, открытость, искренняя благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях с фашизмом свободу», – говорится в сообщении.
Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Фотографии – из семейных и личных архивов.
Напомним, Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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