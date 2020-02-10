«Страшная, но счастливая»: Ксения Собчак показала себя за рулем и без макияжа

Как известно, популярная телеведущая Ксения Собчак никогда не стеснялась демонстрировать свой естественный вид и честные эмоции. Накануне на своей странице в Instagram она поделилась видео, как едет в автомобиле без макияжа и слушает хиты 90-х.

В подписи к публикации светская львица отметила: «Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию»». В комментариях, помимо обычных подписчиков, можно было увидеть и её бывшего супруга Собчак Максима Виторгана, который в шутливой манере прокомментировал образ экс-возлюбленной: «Не забыла сложить губки «уточкой»».

Напомним, что знаменитости даже после скандального развода сохранили хорошие отношения ради 3-летнего сына Платона.

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