«Страшная, но счастливая»: Ксения Собчак показала себя за рулем и без макияжа

«Страшная, но счастливая»: Ксения Собчак показала себя за рулем и без макияжа

10.02.2020, 7:04, Разное

Как известно, популярная телеведущая Ксения Собчак никогда не стеснялась демонстрировать свой естественный вид и честные эмоции. Накануне на своей странице в Instagram она поделилась видео, как едет в автомобиле без макияжа и слушает хиты 90-х.
В подписи к публикации светская львица отметила: «Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию»». В комментариях, помимо обычных подписчиков, можно было увидеть и её бывшего супруга Собчак Максима Виторгана, который в шутливой манере прокомментировал образ экс-возлюбленной: «Не забыла сложить губки «уточкой»».

Напомним, что знаменитости даже после скандального развода сохранили хорошие отношения ради 3-летнего сына Платона.



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