Мнение: Обреченный лайнер?

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess , причалившему к берегам Японии, достигло 70 человек. Среди них – один украинец.

Один из членов экипажа, украинец Тарас Филиппов рассказал, что двое граждан Украины уже сутки не выходят из своих кают – кашель и температура: «Люди с температурой ждут свою очередь. Они просто больные, им раздают парацетамол. Сейчас у все больше и больше людей начали проявляться симптомы. Если раньше этого не было заметно, то сейчас уже очень, среди них и украинцы» (отсюда).

Несколько дней назад я рассказывал, что 20 января круизный лайнер Diamond Princess принял на борт 80-летнего пассажира. 25 января пассажир сошел на берег в Гонконге. И у него обнаружили короновирус. Старик успел заразить 10 человек — австралийцев, американцев, филиппинцев, японцев и китайцев, которых эвакуировали с корабля и отправили в больницы Японии, а их каюты продезинфицировали.

Но короновирус, похоже, продолжает распространяться. И точное количество зараженных на Diamond Princess, пока не известно. Дело в том, что 70 больных выявлено после обследования 336 человек. Это притом, что на момент введения карантина, на лайнере находилось 3700 человек из пятидесяти стран мира. В том числе и 24 граждан России.

У россиян, путешествовавших на Diamond Princess, короновирус пока не обнаружен. Но возможно, что их еще не обследовали….

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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