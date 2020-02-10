Демократы США опубликовали результаты скандального голосования в Айове

Демократическая партия США опубликовала результаты состоявшихся в штате Айова собраний активистов (кокусов).

Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич получил голоса 14 делегатов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс – 12. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен заняла третье место (за нее проголосовали восемь делегатов), бывший вице-президент США Джозеф Байден – четвертое (шесть голосов), передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Предвыборный штаб Сандерса намерен потребовать частичной перепроверки результатов кокусов. Штаб заявил, что выявил «расхождения», и обещал продолжить проверку. Команда Сандерса считает, что демократы Айовы «проявили некомпетентность».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет