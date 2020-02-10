Российские дипломаты отмечают профессиональный праздник

День дипломатического работника президент РФ учредил указом в 2002 году. Дату выбрали в связи с упоминанием о первом внешнеполитическом ведомстве нашей страны — Посольском приказе. Самая ранняя запись о нём датируется 10 февраля 1549 года.
Профессиональный праздник День дипломатического работника отмечается в РФ 10 февраля. Этот день учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года, напоминает телеканал "Россия 24".
Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства РФ – Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.
Одной из начальных вех в развитии древнерусской дипломатии стало направление в 838 году русского посольства в Константинополь с целью установления прямых контактов с Византией. В 860 году был заключен первый в истории договор "О мире и любви" с Византийской империей, который означал международное признание Руси.
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