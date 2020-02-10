Левада-центр: большинство граждан РФ поддерживают изменение Конституции

Левада-центр: большинство граждан РФ поддерживают изменение Конституции

10.02.2020, 6:30, Новости дня

Более 70 % россиян поддерживают изменения в Конституции. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Среди наиболее популярных — предложение Владимира Путина об обязательной индексации пенсий. "ЗА" такое изменение — 92% наших сограждан, отмечает телеканал "Россия 24".

83% россиян считают необходимым закрепить минимальный размер оплаты труда, а 79% опрошенных поддерживают запрет для чиновников иметь иностранное гражданство. При этом более половины россиян (62%) готовы пойти на голосование по изменению Конституции.

Источник: Вести



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