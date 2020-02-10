Власти Египта ужесточили наказание за самовольный штурм пирамид

Крупный штраф придется заплатить желающим залезть на египетские пирамиды. В перерасчете это около 400 тысяч рублей. Каир ужесточил наказание за неприличное поведение в музеях страны, а также на археологических объектах и объектах культурного наследия.

Действия, нарушающие общественную мораль или оскорбляющие Египет, будут караться не только денежным штрафом, но и тюремным сроком — за решеткой придется провести не менее месяца.

Ужесточили наказание и для торговцев археологическими артефактами, сообщает телеканал "Россия 24". Теперь нарушителей ждет штраф до 10 миллионов египетских фунтов — это порядка 40 миллионов рублей, а также тюремный срок.

Источник: Вести

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