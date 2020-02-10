Власти Египта ужесточили наказание за самовольный штурм пирамид

Крупный штраф придется заплатить желающим залезть на египетские пирамиды. В перерасчете это около 400 тысяч рублей. Каир ужесточил наказание за неприличное поведение в музеях страны, а также на археологических объектах и объектах культурного наследия.
Действия, нарушающие общественную мораль или оскорбляющие Египет, будут караться не только денежным штрафом, но и тюремным сроком — за решеткой придется провести не менее месяца.
Ужесточили наказание и для торговцев археологическими артефактами, сообщает телеканал "Россия 24". Теперь нарушителей ждет штраф до 10 миллионов египетских фунтов — это порядка 40 миллионов рублей, а также тюремный срок.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Общество: Российские стройки подвергнутся большим переменам / 29 января
- США и Китай подписывают историческое торговое соглашение / 15 января
- В Петербурге задержали участников акции против изменений в Конституции / 1 февраля
- Медведев назвал решение WADA продолжением антироссийской истерии / 9 декабря
- Жителя Каталонии убило крышкой от взорвавшегося реактора / 15 января
- США: 210 американских граждан эвакуируются из Уханя / 29 января
- Вопрос дня: Куда обращаться, если не выплачивают зарплату? / 3 декабря
- Шувалов назвал главные качества Путина / 31 декабря