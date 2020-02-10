Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников

Лидер общего зачета лыжного Кубка мира Александр Большунов установил новый рекорд среди всех российских лыжников по количеству набранных очков. После победы в масс-старте этапа Кубка мира в Фалуне россиянин набрал 1647 баллов в общем зачете.
Ранее такое количество баллов не набирал ни один лыжник из России, сообщает телеканал "Россия 24". Прежнее достижение также принадлежало Александру. Оно равнялось 1617 баллам.
Абсолютное же первенство среди всех лыжников держит норвежец Мартин Сундбю. В сезоне 2015/16 лыжник из Скандинавии набрал никому больше так и не покорившиеся 2634 очка. Второй результат – у швейцарца Дарио Колоньи (2216) в сезоне 2011/12.
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