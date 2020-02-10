10 компаний, меняющих мир к лучшему

Эксперты журнала Fortune составили список компаний, меняющих мир. Всего в список 2019 года вошли 52 компании из разных стран мира.
В списке оказались компании, которые используют технологии и инновации, позволяющие сделать наш мира лучше.
Ниже мы расскажем о 10 компаниях, меняющих к лучшему мир.
10. TerraCycle
TerraCycle — американская компания по переработке органических отходов, организация социального предпринимательства. Кроме того, компания производит из вторсырья рюкзаки, сумки, пеналы, продуктовые сумки.
9. Schneider Electric
Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания, производитель оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных.
8. Bank of America
Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четвёрку крупнейших финансовых конгломератов США.
7. Centene
Centene Corporation – американская компания, предоставляющая услуги медицинского страхования и медицинского обслуживания. Значительная часть дохода компании – услуги лицам, получающим льготы в рамках государственных программ помощи или пособий.
6. Santander
Santander — крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании. Помимо Испании Santander занимает одно из ведущих мест в Великобритании и в ряде стран Латинской Америки, также представлена в США. Ключевой структурой группы является Banco Santander.
5. Walmart
Walmart — Американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.
Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании, ЮАР, Китае и Японии.
4. TE Connectivity
TE Connectivity — компания-разработчик решений по объединению и управлению устройств в сфере автоматизированного промышленного оборудования, систем передачи данных, аэрокосмической, оборонной и нефтегазовой промышленности, бытовой техники, энергетики и подводных коммуникаций.
3. BYD
BYD — производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне.
Компания пропагандирует модель развития «Самостоятельная разработка, собственная марка, самостоятельное развитие».
2. Mastercard
Mastercard — — международная платёжная система, транснациональная финансоваякорпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.
Во всём мире основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайрерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда «Mastercard».
1. Qualcomm
Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC, расположенная в Сан-Диего, Калифорния, США.
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