Швейцарцы поддержали уголовное наказание за дискриминацию секс-меньшинств

В Швейцарии прошел референдум по вопросу об уголовном наказании за дискриминацию сексуальных меньшинств, сообщают СМИ.

За соответствующий закон проголосовало 63,1% населения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на SWI swissinfo.ch.

В законах страны уже есть уголовное наказание за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности, передает РИА «Новости».

Кроме того, на голосование было вынесено предложение переводить 10% нового жилья в статус государственного и социального. В таком случае его будут продавать или сдавать по более низким ценам.

63% граждан проголосовали против.





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