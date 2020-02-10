Швейцарцы поддержали уголовное наказание за дискриминацию секс-меньшинств

Швейцарцы поддержали уголовное наказание за дискриминацию секс-меньшинств

10.02.2020, 6:12, Новости дня

В Швейцарии прошел референдум по вопросу об уголовном наказании за дискриминацию сексуальных меньшинств, сообщают СМИ.

За соответствующий закон проголосовало 63,1% населения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на SWI swissinfo.ch.

В законах страны уже есть уголовное наказание за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности, передает РИА «Новости».

Кроме того, на голосование было вынесено предложение переводить 10% нового жилья в статус государственного и социального. В таком случае его будут продавать или сдавать по более низким ценам. 

63% граждан проголосовали против.



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