Топ-10 регионов России с самым доступным бензином

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, наименее доступно оно для жителей Карачаево-Черкесской республики, свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

Ниже мы расскажем о 10 регионах с самым доступным бензином для населения.

1. ЯНАО

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 2091 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 41,65 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 0,3%

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2091 литр в месяц.

2. Москва

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе месяц: 1886 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 42,47 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 0,2%

На втором месте в рейтинге — Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести 1886 литров в месяц.

3. Ненецкий АО

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 1640 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 45,54 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 1,0%

Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно купить 1640 литров в месяц.

4. Чукотский АО

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 1637 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 56,00 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 0,0%

Еще в 11 регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров бензина АИ-92.

5. Магаданская область

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 1599 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 50,08 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 0,0%

В среднем по РФ значение доступности бензина АИ-92 составляет 963 литров на одну зарплату, при этом в 68 регионах показатели ниже.

6. Сахалинская область

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 1539 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 48,02 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 4,4%

В 2019 году цены на бензин в РФ были довольно стабильными. В целом по стране стоимость бензина марки АИ-92 с середины января 2019 года по середину января 2020 года выросли на 1,3%, это минимальный рост за много последних лет.

7. ХМАО

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 1480 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 43,47 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: -1,3%

Стабильности цен, по мнению экспертов, удалось достичь за счет введенного правительством в середине 2019 года демпфирующего механизма на рынке моторного топлива, который позволяет повысить компенсацию нефтяным компаниям недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

8. Камчатский край

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 1415 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 48,32 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 2,9%

Уровень цен и их динамика в различных регионах различаются довольно существенно. В январе 2020 года разрыв между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в российских регионах составлял 40%.

9. Санкт-Петербург

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 1274 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 42,83 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 1,6%

При этом доходы населения в регионах также существенно различаются, поэтому цена на АЗС не всегда свидетельствует о большей или меньшей нагрузке на бюджет водителей. Все зависит от отношения цены бензина к заработной плате.

10. Мурманская область

Объем бензина АИ-92, который можно купить за среднюю зарплату в регионе в месяц: 1227 литров

Стоимость бензина АИ-92 в январе-2020: 44,22 рублей/литр

Изменение стоимости АИ-92 за год: 3,0%

Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2020 года.

Источник: Вести

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