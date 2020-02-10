Полководцы Великой Победы: Минобороны опубликовало фото из архивов советских маршалов

Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии советских полководцев. Кадры были сняты в период освобождения Европы от немецких захватчиков, многие снимки появились в открытом доступе впервые — они из семейных и личных архивов.
Подборка рассказывает о различных этапах завершающего этапа Великой Отечественной войны, фотографии разместили в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы: освободители Европы".
На снимках можно увидеть советских командиров в краткие минуты отдыха и во время боевых будней, на встречах с союзниками и представителями спасённых народов. В Минобороны подчёркивают, что в различных странах нашу армию встречали дружелюбно, с искренней благодарностью за добытую в боях с фашистами свободу.
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