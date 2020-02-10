Победу на досрочных парламентских выборах в Азербайджане одержала правящая партия

Победу на досрочных парламентских выборах в Азербайджане одержала правящая партия

10.02.2020, 6:06, Новости дня

"Новый Азербайджан" получит минимум 65 мест из 125. По данным ЦИК, явка на выборах составила почти 48%. За ходом голосования следили более 77 тысяч наблюдателей, в том числе из европейских стран.

Тысячи местных наблюдателей, если быть точным, более 77 тысяч человек и сотни специалистов из европейских стран. Мнение представителя Германии. "Очень гостеприимно здесь, прекрасно принимают, и мы наблюдали сегодня — везде очень на высоком уровне все организовано, местами очень торжественно", — сообщил Ульрих Зингер, международный наблюдатель (Германия).

Источник: Вести



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