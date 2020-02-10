Посол Италии: вся Россия производит сильное впечатление

Итальянские власти считают, что РФ может внести свою лепту в выработку решений глобальных проблем современности – таких как кризис в Ливии, Ближневосточное урегулирование и другие.

Об этом сообщил Посол Италии в РФ Паскуале Террачано в новой программе "Глобальный разговор" телеканала "Россия 24". Её ведущему – ректору Дипломатической академии МИДа Александру Яковенко — он рассказал о перспективах отношений наших стран, о проекте "Сделано с Италией" и о своём любимом городе в России.

"Вся РФ производит сильное впечатление. Но неизбежно для европейца больше всего очаровывает Дальний Восток. Я был во Владивостоке и, несмотря на его географическое положение, чувствовал себя на 100 процентов в Европе. Конечно, если смотреть на карту, я был на Дальнем Востоке, но в культурном, духовном, ментальном плане я чувствовал себя в Европе. Наконец, я лично смог понять то, о чем постоянно говорят многие политики, а именно о единой Европе от Лиссабона до Владивостока. Это не просто слова, это реальность", — сообщил Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации.

Источник: Вести

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