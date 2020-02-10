После сильных лесных пожаров в Австралию пришли проливные ливни

Эвакуация объявлена в некоторых районах Австралии из-за обильных дождей. Ливни в районе Сиднея оказались сильнейшими более чем за 20 лет. Около 100 тысяч человек остались без электричества.
Австралийским спасателям уже пришлось выручить порядка 200 человек, которые пытались проехать по затопленным дорогам на автомобилях.
Ливни пришли на смену сильным лесным пожарам, сообщает телеканал "Россия 24". Они бушевали в Австралии с сентября прошлого года — жертвами стали более 1 миллиарда животных.
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