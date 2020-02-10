Врачи выяснили, что узкие джинсы вызывают целлюлит

Врачи выяснили, что узкие джинсы вызывают целлюлит

10.02.2020, 6:04, Разное

Узкие джинсы скинни являются важной частью женского гардероба. В результате исследования, специалисты заявили, что регулярное ношение данной одежды повышает вероятность целлюлита.
При частых приседаниях в джинсах скинни происходит повреждение нервной системы, а при нарушении кровообращения возникает целлюлит. В качестве примера медики приводят случай госпитализации 35-летней женщины из-за отёка ног и лодыжек. По причине ношения узких джинсов у неё произошло онемение нижних конечностей, а нарушенное кровообращение на время лишило пациентку возможности ходить.

По словам врачей, вышеназванный предмет одежды вызвал сжатие мышц и отёк – приток кислорода ограничился, а кровообращение в ногах и нервах нарушилось. Таким образом, при регулярном ношении узких джинсов, появляется «апельсиновая корка». Поэтому следует ограничить ношение данного предмета одежды, подытожили эксперты.



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