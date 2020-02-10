Мнение: Как Россия добровольно сдала свою энергетику англосаксам

В последние годы нам постоянно рассказывают, как Россия «встала с колен» и активно противостоит враждебному Западу во главе с США. Однако действительность выглядит совершенно иной, если судить о ней не по красивым словам, а по реальным делам.

Некоторое время назад главный идеолог приватизации и яростный борец с коммунизмом Чубайс призвал «неблагодарных россиян» чуть ли не поклониться в пол олигархам, которые, по его версии, спасли страну от разрухи (кто ее устроил, Анатолий Борисович не уточнил). Под конец прошлого года, вице-премьер Антон Силуанов на встрече с представителями МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне выслушал пожелания иностранных инвесторов провести «более масштабную приватизацию» государственной собственности, после чего послушно отдал под козырек.

Среди предприятий на передачу в частные руки оказался, например, стратегически важный «Совкомфлот», о чем мы подробно рассказывали ранее. В той публикации было высказано опасение, что компания «двойного назначения» может вначале попасть к отечественным олигархам, а после перейти в руки иностранцев. О том, как работает этот механизм, прямо сейчас мы покажем на примере «Русала» и компании «Евросибэнерго», контролирующей львиную долю российской энергетики.

Напомним, ранее эти системообразующие предприятия принадлежали миллиардеру Олегу Дерипаске. «Русал» – это гигант цветной металлургии, один из мировых лидеров по производству алюминия и бокситов. Из его металла строятся самолеты Boeing и Airbus, космические корабли и еще много чего. «Евросибэнерго» представляет собой группу компаний, куда входят Иркутская ГЭС, Братская ГЭС, Красноярская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, 11 ТЭЦ, а также ООО «Компания Востсибуголь». Всего она обслуживает 15 миллионов потребителей. Эти активы принадлежат En+ Олега Дерипаски. Кроме того, En+ контролирует столь важные для страны структуры, как «Русские машины» и «Группу ГАЗ».

Вернее, все это принадлежало олигарху еще совсем недавно. В апреле 2018 года на Дерипаску за его близость Кремлю последовал жесткий санкционный «наезд» со стороны Минфина США. Акции металлургической компании на бирже рухнули, миллиардер бросился за помощью к государству. Чиновники продемонстрировали свою «эффективность» такими мерами поддержки, как обоснованные преференции в пользу бизнеса олигарха за счет других игроков рынка.

«Шугнув» бизнесмена и не увидев никакой внятной поддержки даже от Кремля, Запад приступил ко второму этапу «отжима» его активов. Согласно плану британского лорда Баркли, входящего в совет директоров En+, Дерипаска должен был быть лишен контроля над управлением своими структурами. Для того, чтобы «Русал» смог продолжить работу, олигарх передал управление лицам и структурам, которые надо было согласовать с Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Судите сами, звучит ли это как новости из страны, «вставшей с колен», или из третьеразрядной колонии Запада.

Как ни удивительно, Олег Дерипаска на сделку пошел, а в Кремле никак особенно на это не прореагировали в духе «своих не сдаем». Теперь из 12 членов совета директоров En+ шесть являются гражданами США и Великобритании. Весьма активно при оформлении сделки отметился инвестиционный банк Rothschild & Co. Первую скрипку в управлении российским алюминием и энергетикой Сибири играет лорд Грегори Баркер.

Но на этом дело, увы, не закончилось. Теперь наступает третий и последний этап «отжима», причем, в этом США и Великобритании активно помогают государственные ВТБ и Сбербанк. Как же такое возможно?

Дело в том, что оставшаяся часть активов Дерипаски в En+ отошли банку ВТБ в качестве залога. И вот госбанк продает 21,37% акций En+ для «упрощения структуры акционеров»:

Группа ВТБ осуществила успешный выход из долгосрочной инвестиции. Сделка отражает коммерческие интересы всех вовлечённых сторон на момент её заключения.

Причем продает их дочерней компании самой En+. Особый цинизм состоит в том, что это осуществляется на кредит от государственного Сбербанка, который составляет 110,6 млрд рублей (или 1,75 млрд долларов), с погашением до 2026 года. Гениально: нашу страну «обувают» за наш же счет.

И после этого кто-то будет рассказывать про «борьбу с Западом» и «вставание с колен»?

Источник https://narodreporter.livejournal.com/171722.html

Источник: Теория элит

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