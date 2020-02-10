Мнение: Как Россия добровольно сдала свою энергетику англосаксам

Мнение: Как Россия добровольно сдала свою энергетику англосаксам

10.02.2020, 5:49, Разное

В  последние годы нам постоянно рассказывают, как Россия «встала с колен» и  активно противостоит враждебному Западу во главе с США. Однако  действительность выглядит совершенно иной, если судить о ней не по  красивым словам, а по реальным делам.

Некоторое время назад  главный идеолог приватизации и яростный борец с коммунизмом Чубайс  призвал «неблагодарных россиян» чуть ли не поклониться в пол олигархам,  которые, по его версии, спасли страну от разрухи (кто ее устроил,  Анатолий Борисович не уточнил). Под конец прошлого года, вице-премьер  Антон Силуанов на встрече с представителями МВФ и Всемирного банка в  Вашингтоне выслушал пожелания иностранных инвесторов провести «более  масштабную приватизацию» государственной собственности, после чего  послушно отдал под козырек.

Среди предприятий на передачу в частные руки оказался, например, стратегически важный «Совкомфлот», о чем мы подробно рассказывали ранее.  В той публикации было высказано опасение, что компания «двойного  назначения» может вначале попасть к отечественным олигархам, а после  перейти в руки иностранцев. О том, как работает этот механизм, прямо  сейчас мы покажем на примере «Русала» и компании «Евросибэнерго»,  контролирующей львиную долю российской энергетики.

Напомним,  ранее эти системообразующие предприятия принадлежали миллиардеру Олегу  Дерипаске. «Русал» – это гигант цветной металлургии, один из мировых  лидеров по производству алюминия и бокситов. Из его металла строятся  самолеты Boeing и Airbus, космические корабли и еще много чего.  «Евросибэнерго» представляет собой группу компаний, куда входят  Иркутская ГЭС, Братская ГЭС, Красноярская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, 11  ТЭЦ, а также ООО «Компания Востсибуголь». Всего она обслуживает 15  миллионов потребителей. Эти активы принадлежат En+ Олега Дерипаски.  Кроме того, En+ контролирует столь важные для страны структуры, как  «Русские машины» и «Группу ГАЗ».

Вернее, все это принадлежало  олигарху еще совсем недавно. В апреле 2018 года на Дерипаску за его  близость Кремлю последовал жесткий санкционный «наезд» со стороны  Минфина США. Акции металлургической компании на бирже рухнули,  миллиардер бросился за помощью к государству. Чиновники  продемонстрировали свою «эффективность» такими мерами поддержки, как  обоснованные преференции в пользу бизнеса олигарха за счет других  игроков рынка.

«Шугнув» бизнесмена и не увидев никакой внятной  поддержки даже от Кремля, Запад приступил ко второму этапу «отжима» его  активов. Согласно плану британского лорда Баркли, входящего в совет  директоров En+, Дерипаска должен был быть лишен контроля над управлением  своими структурами. Для того, чтобы «Русал» смог продолжить работу,  олигарх передал управление лицам и структурам, которые надо было  согласовать с Управлением по контролю над иностранными активами Минфина  США (OFAC). Судите сами, звучит ли это как новости из страны, «вставшей с колен», или из третьеразрядной колонии Запада.

Как  ни удивительно, Олег Дерипаска на сделку пошел, а в Кремле никак  особенно на это не прореагировали в духе «своих не сдаем». Теперь из 12  членов совета директоров En+ шесть являются гражданами США и  Великобритании. Весьма активно при оформлении сделки отметился  инвестиционный банк Rothschild & Co. Первую скрипку в управлении  российским алюминием и энергетикой Сибири играет лорд Грегори Баркер.

Но  на этом дело, увы, не закончилось. Теперь наступает третий и последний  этап «отжима», причем, в этом США и Великобритании активно помогают  государственные ВТБ и Сбербанк. Как же такое возможно?

Дело в  том, что оставшаяся часть активов Дерипаски в En+ отошли банку ВТБ в  качестве залога. И вот госбанк продает 21,37% акций En+ для «упрощения  структуры акционеров»:

Группа ВТБ осуществила  успешный выход из долгосрочной инвестиции. Сделка отражает коммерческие  интересы всех вовлечённых сторон на момент её заключения.
Причем  продает их дочерней компании самой En+. Особый цинизм состоит в том,  что это осуществляется на кредит от государственного Сбербанка, который  составляет 110,6 млрд рублей (или 1,75 млрд долларов), с погашением до  2026 года. Гениально: нашу страну «обувают» за наш же счет.

И после этого кто-то будет рассказывать про «борьбу с Западом» и «вставание с колен»?    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/171722.html

Источник: Теория элит



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