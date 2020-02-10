Мнение: Обсуждение 15-го теста

Традиционно предлагаю ждать публикации результатов теста, обсуждая его прохождение.

Как только результаты появятся, я опубликую Апд к этому посту с ссылкой.

В тесте предлагалось выполнить 12 заданий с описаниями первопринципов 12 ресурсов.

Материал заданий был мифологический, 12 подвигов Геракла, отрывки из Аполлодора и Диодора под редакцией Грейвса.

Художественными иллюстрациями были фрагменты картины Брейгеля-старшего «12 пословиц» и литографий Шагала «12 колен израилевых».

Задания были сложные, для большинства неуютные, поскольку символическое мышление — особый навык, который нужно специально развивать.

Однако без понимания мифов невозможно ухватить суть 12 ресурсов, так и останется восприятие на уровне:

1)надо бы качнуть

2)неохота

3)но надо бы

4)но неохота

В результате ищется чужой поток, нужны увлеченные этим друзья или мода или какие-то обстоятельства, чтобы подключить ресурс.

И прокачка в этом случае идет поверхностно, нестабильно. Заступорилось и остановилось.

Не так нужно смотреть на фрустрацию ресурсов, не так нужно браться за их прокачку.

После обсуждения результатов начнем разбирать все ресурсы по одному, чтобы лучше понять, как они устроены.

Подробно разобрать не сможем, но основное попытаемся. И тем, кто был на тесте, это должно быть немного легче.

А пока поделитесь ощущениями после теста. Удалось понять, что такое миф и как он работает?

Большинство людей, читая миф, сразу же его забывают, поскольку мозг не запоминает то, что кажется ему абсурдом.

Таким образом тайное знание надежно защищено от ленивых и поверхностных умов.

«Защита от дураков».

Но мы с вами конечно же не таковы. Нет.

Апд. Результаты опубликованы.

Источник: Эволюция

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