Китай сообщил о снижении числа новых заражений NCP почти по всей стране

Китай сообщил о снижении числа новых заражений NCP почти по всей стране

10.02.2020, 5:26, Новости дня

Во всех регионах, кроме провинции Хубэй, шестой день подряд снижается число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной пневмонией (NCP), сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

Во всех регионах, кроме провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса), положительная динамика очевидна, передает РИА «Новости».

3 ферваля в Китае выявили 3,2 тыс. новых случаев заражения, вне провинции Хубэй – 890.

С 4 по 9 февраля в Китае выявили 3,8 тыс., 3,6 тыс., 3,1 тыс., 3,3 тыс. 2,6 тыс. и 3 тыс. случаев заражения соответственно.

Однако за пределами провинции Хубэй этот показатель с каждым днем становится только ниже: 4 февраля –731, 5 февраля – 707, 6 февраля – 696, 7 февраля – 558, 8 февраля – 509, 9 февраля – 444.

Власти Китая заявили, что показатели свидетельствуют об эффективности строгих мер профилактики и контроля.

Напомним, на материковой части Китая выявлено 40 тыс. 171 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной пневмонией. Жертвами NCP стали 908 человек.



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