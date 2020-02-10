Наука: Некоторые способы приготовления мяса повышают риск развития диабета

Приготовление мяса и птицы на открытом огне или другими «высокотемпературными» методами (например, приготовление на гриле или жарка на открытой сковороде) повышает риск развития диабета 2 типа.

Американские ученые из Гарвардской школы общественного здоровья (Harvard T.H. Chan School of Public Health), сделавшие такой вывод, опубликовали результаты своей работы в журнале Diabetes Care.

Исследователи изучили взаимосвязь между высокотемпературными способами приготовления мяса и риском развития диабета 2 типа. В исследовании были включены данные 52.752 женщин из исследования Nurses' Health Study, 60.809 женщин из исследования Nurses' Health Study II, а также 24.679 мужчин из исследования Health Professionals Follow-Up Study.

В результате совокупная протяженность наблюдений составила 1,74 миллиона человеко-лет. Было зарегистрировано 7.895 случаев развития диабета 2 типа. После корректировки нескольких переменных, таких как базовый индекс массы тела и общее потребление красного мяса, курятины и рыбы, оказалось, что частота употребления мяса, курицы и рыбы, приготовленных высокотемпературными способами, связана с повышением риска развития диабета 2 типа.

Повышение риска развития этого заболевания составляло 28% при использовании открытого пламени и/или высокотемпературной обработки, используемой чаще 15 раз в месяц, по сравнению с теми же способами приготовления, используемыми менее четырех раз в месяц. Корреляции оставались значительными и в тех случаях, когда куриное и красное мясо оценивались отдельно.

Авторы исследования подчеркивают: даже если вы предпочитаете в своем меню не красное мясо, а диетическое мясо курицы и рыбу, у вас все равно заметно повышается риск развития диабета 2 типа, если вы предпочитаете их готовить при помощи гриля, барбекю или на открытой сковороде. Таким образом, этот риск зависит не столько от вида продукта, сколько от способа его приготовления.

Ранее сообщалось, что в ходе длительного исследования, инициированного ВОЗ, ученые из десяти стран нашли корреляцию между высоким уровнем потребления красного мяса и онкологическими заболеваниями. Риск колоректального рака, например, растет на 17% с увеличением дозы на каждые 100 граммов в день. Еще хуже обстоят дела с мясопродуктами — колбасой, сосисками, копченым и соленым мясом: риск растет на 18% на каждые 50 граммов в день. В результате ВОЗ присвоила мясу статус «вероятно канцерогенного для людей» (группа 2А), а мясопродуктам — «канцерогенного для людей» (группа 1).

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