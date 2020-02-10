ДТП парализовало движение по Лефортовскому тоннелю

В Москве стразу три автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле, один человек пострадал. В результате ДТП движение по тоннелю полностью перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники полиции, передает ТАСС.

Источник: Вести

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