Запуск американской ракеты с грузом для МКС отменен

Запуск американской ракеты с грузом для МКС отменен

10.02.2020, 5:05, Новости дня

За три минуты до старта запуск ракеты-носителя Antares к МКС отменили, сообщила корпорация Northrop Grumman.

Northrop Grumman производит грузовые корабли Cygnus, один из которых должен доставить на МКС продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных исследований, передает ТАСС.

Ракета должна была стартовать с космодрома на острове Уоллопс. Старт сначала отложили, а после совсем отменили «из-за нештатных показаний наземного оборудования».

В декабре сообщалось, что Россия готова отправить в США четыре двигателя для ракет Antares.



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