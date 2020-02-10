Запуск американской ракеты с грузом для МКС отменен

За три минуты до старта запуск ракеты-носителя Antares к МКС отменили, сообщила корпорация Northrop Grumman.

Northrop Grumman производит грузовые корабли Cygnus, один из которых должен доставить на МКС продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных исследований, передает ТАСС.

Ракета должна была стартовать с космодрома на острове Уоллопс. Старт сначала отложили, а после совсем отменили «из-за нештатных показаний наземного оборудования».

В декабре сообщалось, что Россия готова отправить в США четыре двигателя для ракет Antares.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет