Мнение: Врачи-убийцы

Вчера новый министр здравоохранения отметился весьма любопытным заявлением:

"…Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко. "Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год", — сказал он на заседании совета ректоров медицинских вузов…"

В переводе на русский он сообщил, что врачебные ошибки и непрофессионализм приводят к 70 тысячам смертей в год.

Что вызывает минимум два вопроса. Первый — реактивный. Если есть данные о смерти пациента по вине врача — то вопрос носит очевидный уголовный характер. И нужно возбуждать в отношении врача уголовное дело. Фактически новый министр здравоохранения Мурашко пригласил нового генерального прокурора Краснова к тому или иному решению. Если возбуждать столь масштабное дело — то на выходе мы получим погром врачей почище небезызвестного "дела врачей-вредителей". Если Краснов не отреагирует — то ему всегда можно будет в будущем задать вопрос: тебе же сигнализировали, но ты проигнорировал. Что ты за генеральный прокурор?

Второй вопрос — уже к самому министру Мурашко. Хорошо. Проблему ты обозначил. Как думаешь ее решать? Просто сажать врачей-убийц? Дело полезное, но кто тогда будет лечить? Через год-два посадок лечить станет просто некому. А останутся те, кто будет действовать предельно аккуратно, строго по протоколу, категорически не беря на себя ответственность даже в случае насморка больного, не говоря уже о более сложных случаях. А это почти ничем не отличается от развала всей системы медицинской помощи, которая осталась.

Учить врачей правильно? Чтобы они не ошибались? Тоже хорошая идея. Но толку с умного и профессионального врача, если ему нечем лечить. И где вы вообще видели профессионального врача, вооруженного зеленкой и арбидолом на все случаи жизни? Это тогда нужно поднимать из руин всю фармацевтическую промышленность, медбиопром, а это потребует развития смежных отраслей производства — у министра здравоохранения есть на это полномочия? Эдак можно докатиться до того, что министр потребует проведения экономических реформ в стране и выработки новой промышленной политики. А кто ты такой — задаст ему резонный вопрос руководство. Кто тебя уполномочил лезть не в свое дело? Твое дело — больничные утки, вот ими и занимайся. К уткам претензии есть?

Замкнутый круг. А потому неважно, что скзазал министр Мурашко. Важно то, что ничего делаться не будет, так как проблема носит системный характер. И решать ее можно только системно. Либо имитировать решение, скажем, арестовав и посадив десятка два врачей-вредителей. Вроде бы все верно и правильно, но при этом ничего по существу не тронув. И тогда можно смело рассчитывать на орден и похвальную грамоту от президента.

Источник: Эль Мюрид

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