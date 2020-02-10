Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites. Он позволит создавать точку входа для прочих сервисов в общей сети TON.
HTML-страницы, которые загружаются с TON Sites, имеют возможность показывать ссылки, созданные по протоколу «ton://». Они ориентированы на проведение платежей, исполняемых пользователями через кошелёк TON Wallet. Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON. Она стала оверлейной группой в составе интернета, но не проходящей сквозь глобальную сеть. Все подобные сайты имеют ADNL-адрес, который является заменой для протоколов IPv4 либо IPv6. В то же время запросы по HTTP будут переориентированы на RLDP. Нужды использовать HTTPS в таком случае нет, поскольку шифрование контролируется через ADNL.
Обеспечение доступа для TON Sites обусловлено спецшлюзами между классическим интернетом и сетью TON. Подробная инструкция в отношении создания прокси RLDP-HTTP и последующего запуска работы с обеспечением доступа к TON Sites описывается на портале Telegram Open Network.
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