Запланирован полет инспекторов США и Украины над Россией

С 10 по 14 февраля инспекторы США и Украины выполнят наблюдательный полет над территорией России, сообщил глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет будет проведен на румынском самолете АН-30 в рамках Договора по открытому небу. Самолет взлетит с аэродрома Кубинка, полет пройдет по согласованному маршруту, на борту будут присутствовать российские специалисты, пишет «Красная звезда».

В задачу россиян входит контроль за соблюдением параметров полета и аппаратуры, передает ТАСС.

Напомним, РФ предупредила, что в случае выхода США из договора ей придется предпринять ответные шаги.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет