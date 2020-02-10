Запланирован полет инспекторов США и Украины над Россией

С 10 по 14 февраля инспекторы США и Украины выполнят наблюдательный полет над территорией России, сообщил глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Полет будет проведен на румынском самолете АН-30 в рамках Договора по открытому небу. Самолет взлетит с аэродрома Кубинка, полет пройдет по согласованному маршруту, на борту будут присутствовать российские специалисты, пишет «Красная звезда».
В задачу россиян входит контроль за соблюдением параметров полета и аппаратуры, передает ТАСС.
Напомним, РФ предупредила, что в случае выхода США из договора ей придется предпринять ответные шаги.
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