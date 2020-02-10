В Голливуде вручают премии «Оскар»

В Голливуде вручают премии «Оскар»

10.02.2020, 4:30, Новости дня

На сцене знаменитого голливудского Dolby Theatre стартовала очередная — 92-я — церемония вручения наград "Оскар" Американской киноакадемии.

Второй год подряд и в третий раз в своей истории церемония проходит без единого ведущего. На этот раз их будет несколько: представят номинации и назовут победителей актеры и звезды шоу-бизнеса, сообщает РИА Новости.

В номинации "Лучший актер второго плана" премии удостоен считавшийся бесспорным фаворитом актер Брэд Питт за роль в фильме "Однажды в Голливуде". На награду также претендовали Джо Пеши и Аль Пачино, исполнившие роли в фильме "Ирландец", Том Хэнкс "Прекрасный день по соседству" и Энтони Хопкинс ("Два папы"), передает ТАСС.

В номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм" премию "Оскар" завоевала лента "История игрушек 4". За "Оскар" в этой категории боролись также анимационные фильмы "Потерянное звено", "Я потеряла свое тело", "Клаус" и "Как приручить дракона 3".

В номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" премии удостоена лента "Любовь к волосам". На награду также претендовали мультфильмы "Дочь", "Незабываемо", "Котбуль" и "Сестра". , США). Работа российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" входила в короткий список претендентов на данную премию, но в число окончательных номинантов включена не была.

Источник: Вести



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