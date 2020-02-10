Шестеркин сделал 42 сейва, Панарин забил гол. «Рейнджерс» обыграли «Кингз»

За океаном стартовал очередной игровой день главного хоккейного чемпионата Северной Америки – НХЛ. В одном из матчей "Нью-Йорк Рейнджерс" добился домашней победы над "Лос-Анджелес Кингз" – 4:1.
Нью-йоркцы не дали соперникам из Калифорнии практически никаких шансов. По ходу встречи в счете вели исключительно "рейнджеры", и свою лепту в победу своей команды внесли и российские легионеры.
Один из них – Артемий Панарин стал автором третьей шайбы своей команды, ставшей для него 28-й в текущем сезоне НХЛ. Помимо него также поражали ворота соперников Грег Маккегг, Каапо Какко и Тони Деанджело. У "королей" отличился Тревор Мур.
Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал автором 42 отраженных бросков по своим воротам. Еще один его одноклубник Павел Бучневич отыграл 15 минут 44 секунды, но завершил игру безрезультативно.
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