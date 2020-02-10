Мнение: Вопросы о коронавирусе

Небольшой интерактив.

Есть возможность задать вопросы по ситуации с коронавирусом серьезному вирусологу со стажем более 50 лет, который сможет профессионально на них ответить. Это касается как природы вируса, так и эпидемических рисков.

Соответственно, в данной теме можно задавать разумные вопросы (крайне желательно в первом комментарии) на тему происходящего в КНР и затронутых странах, на которые чуть позднее будут даны ответы отдельным постом.

PS. Флудить не по теме в данной теме в первых комментариях возбраняется, модератору выдана квота на 50 необоснованно репрессированных.

Источник: Colonel Cassad

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