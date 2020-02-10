Медики рассказали о симптомах и причинах комы

Медики рассказали о симптомах и причинах комы

10.02.2020, 4:04, Разное

Медики рассказали о симптомах, указывающих на кому. Названы причины данного состояния, вызываемого повреждением головного мозга вследствие черепно-мозговой травмы или тяжёлого заболевания.
Основными факторами, которые могут привести к «глубокому сну», являются инсульт, обострение сахарного диабета и повреждения черепа. Человек в пребывая в коме находится без сознания. Врачи отмечают невозможность быстрого пробуждения, при этом у пациента отсутствует реакция на свет и боль, конечности неподвижны. При обнаружении данных симптомов у кого-либо из окружения необходимо срочно вызвать скорую помощь. В ряде случаев в кому впадают участники ДТП, то же происходит при неудачном падении с высоты или из-за удара по голове. При сахарном диабете названное состояние может наступить вследствие скачков уровня глюкозы в крови. Повреждение мозга возможно в случае заболевания энцефалитом, менингитом, по причине накопления в организме большого количества токсинов, а также при острой нехватке кислорода. Данные симптомы могут привести к «глубокому сну».

Длительность пребывания в коме находится в зависимости от тяжести повреждений, в основном, она продолжается не более нескольких недель. В ряде случаев названное состояние является обратимым, если оно, к примеру, вызвано острым диабетическим кризисом.



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