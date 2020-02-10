Ракетоносцы Ту-160 захотели вооружить «Кинжалами»

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 могут вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал», сообщил источник в ОПК.
По словам источника ТАСС, такая возможность «рассматривается». «Проработку» данного варианта планируют завершить в 2020 году.
Источник не уточнил, идет ли речь о Ту-160М или о Ту-160.
Официального подтверждения информации нет
Неделю назад глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет.
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