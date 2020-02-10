Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч

Госкомитет здравоохранения КНР сообщает, что по состоянию на 00:00 часов понедельника по местному времени число заболевших вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонией составило 40 171, еще в 908 случаях зафиксирован летальный исход.
В течение минувших суток число заразившихся в КНР увеличилось 3 ,062, смертельных случаев — на 97. В настоящее время в больницах страны проходит курс лечения почти 36 тысяч заразившихся, состояние 6,5 тысячи заболевших оценивается как тяжелое. При этом 3,3 тысячи человек выздоровели и выписаны, сообщает "Интерфакс".
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в Китай для оказания помощи коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания вылетела передовая группа сотрудников организации.
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