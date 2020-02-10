От коронавирусной пневмонии в Китае за сутки умерли почти 100 человек

На материковой части Китая жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Госкомитет информирует о 40 тыс. 171 подтвержденном случае заражения. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.
Из больниц выписали 3,2 тыс. человек, передает РИА «Новости».
В Гонконге заразились 36 человек, один из них скончался.
За сутки NCP выявили у 3 тыс. человек, умерли 97 человек.
Напомним, власти Китая дали временное официальное название нового острого респираторного заболевания, которое ранее именовалось как коронавирус 2019-nCoV – NCP или «новая коронавирусная пневмония».
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