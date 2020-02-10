Елизавета II попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться для участия в последнем мероприятии от имени короны

После непростого периода, связанного со сложением королевских полномочий и переездом в Канаду, Меган Маркл и принц Гарри привыкают к размеренной жизни «обычных людей». Однако вскоре им придется вновь вспомнить о придворных манерах — королева Елизавета II попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон, чтобы принять участие в праздничной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций.

Мероприятие, на котором традиционно присутствуют все члены королевской семьи, пройдет 9 марта. Как сообщает The Sunday Times, оно станет заключительным в череде официальных выходов пары от имени британской короны. А это значит, что у репортеров будет последняя возможность запечатлеть «великолепную четверку» — так в народе называли Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцев Уильяма и Гарри — в полном составе. А у герцога Сассекского — лишний повод увидеться с семьей, о расставании с которой он сожалеет.

Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри и Меган Маркл на службе в Вестминстерском аббатстве, 2019 год

Напомним, перед отъездом в Канаду принц выступил на благотворительном ужине фонда Sentebale в ресторане The Ivy, где не обошлось без торжественных речей.

Великобритания — мой дом и место, которое я люблю. И это никогда не изменится. Я рос, чувствуя поддержку от многих из вас, и я видел, как вы приняли Меган с распростертыми объятиями. Вы поняли, что я нашел любовь и счастье, на которые я надеялся всю свою жизнь. Наконец, второго сына Дианы окольцевали! Ура!

Я также знаю, что вы достаточно хорошо узнали меня за эти годы, чтобы поверить, что женщина, которую я выбрал себе в жены, разделяет те же ценности, что и я. Так и есть. Она — та самая женщина, в которую я влюбился. Мы оба делаем все, что в наших силах, чтобы с гордостью нести свои титулы и выполнять доставшиеся нам роли.

Когда мы с Меган поженились, мы были взволнованы. Мы были полны надежд и были готовы служить стране. По этой причине нам очень грустно, что все заканчивается именно так. Решение, которое я принял для своей жены и для себя, — что мы снимаем с себя полномочия «старших» членов королевской семьи — далось нелегко. Это были долгие месяцы переговоров после стольких лет испытаний. И я знаю, что у нас не всегда все получалось сделать правильно. Но чем дольше все это длилось, тем яснее становилось: у нас не было другого выбора. Что я хочу прояснить, так это то, что мы не уходим. Мы совершенно точно не бросаем вас. Мы продолжаем служить Королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям, но теперь без государственного финансирования. Я смирился с этим, зная, что это не меняет сути: кто я и насколько предан своему делу.

Но я надеюсь, что это поможет вам понять, к чему мы сегодня пришли: я отстраняю свою семью от всего, что для меня было привычно так много лет, чтобы сделать шаг вперед, чтобы вступить на путь, который, я надеюсь, приведет нас к более мирной жизни. Для меня большая честь служить моей стране и Королеве.

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