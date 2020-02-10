Пенелопа Крус, Деми Мур, Люси Бойнтон и другие на вечеринке перед «Оскаром»

Уикенд накануне «Оскара» — череда громких вечеринок. Одну из них в минувшую пятницу устроило агентство Уильяма Морриса, пригласив на мероприятие знаменитостей, во внушительном списке которых оказались бывшие супруги — Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Другую — совместо с модным Домом Chanel — вчера вечером провел британский бизнесмен и кинопродюсер Чарльз Финч.

На торжественный ужин в Polo Lounge отеля Beverly Hills смогли попасть не все, а только 150 избранных гостей — друзей модного дома и звезд, в чьих заслугах не сомневается сам Финч. Списки кинопродюсер составляет лично и очень придирчиво. «Чтобы попасть на вечеринку, надо уже быть на ней», — шутит Финч. Пройти «детектор звездности» Финча знаменитости могут дважды — появившись на его вечеринке перед BAFTA и перед «Оскаром».

Люси Бойнтон Камила Морроне Пенелопа Крус Саша Лусс Диана Крюгер

Деми МурВ этом году среди тех, кто смог пройти отбор, оказались актрисы Пенелопа Крус, которая сегодня вручит «Оскара» одному из номинантов со сцены Dolby Theatre, Деми Мур, Диана Крюгер, возлюбленная Рами Малека актриса Люси Бойнтон, российская модель Саша Лусс, девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне, режиссер Педро Альмадовар и Роберт Де Ниро и другие.

Роберт Де Ниро

Педро Альмодовар

Напомним, церемония кинопремии «Оскар» пройдет сегодня вечером в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире в 225 странах мира. И в этот вечер никто из номинантов не останется без подарка. Организаторы уже приготовили для каждого специальные gift-bags, в которые вошли как ценные презенты, так и довольно необычные и забавные. Едва ли какая-то звезда после сезона наград откажется от возможности отдохнуть в романтическом отеле (от $1300 до $1800 за ночь) на маяке в Испании. Выплеснуть накопившиеся эмоции поможет 12-дневный круиз на яхте Scenic Eclipse ($78 190). В числе пунктов назначения яхты — Антарктика и Средиземноморье. Тем, кому надоело скучать на красной дорожке в одиночестве, организаторы предложат сертификат на услуги брачного агентства, а для того, чтобы знакомство прошло точно успешно, — дополнение в виде комплекса ухаживающих и омолаживающих процедур. Есть в подарочном наборе и довольно странные предметы: медицинская система сбора мочи, позолоченный вейп, шоколадные конфеты с экстрактом конопли и умный бюстгальтер, сам определяющий размер груди с помощью датчиков.

Не все подарки звезды могут забрать с собой сразу после церемонии. Крупногабаритные презенты номинантам доставляют на дом на следующий день. Что-то из содержимого корзин знаменитости тут же пускают в дело, что-то дарят своим сотрудникам, а часть выставляют на продажу на интернет-аукционе. Оценочная стоимость всех 24 наборов (именно столько в этом году номинантов) — 5,2 миллиона долларов.

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