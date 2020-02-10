Мнение:

Мнение:

10.02.2020, 3:16, Разное

еще я все время забываю подписывать к своим постам (или отдельным фразам в них)

ЭТО ЮМОР

простите меня, что забываю.

Источник: Шакко



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