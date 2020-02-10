еще я все время забываю подписывать к своим постам (или отдельным фразам в них)
ЭТО ЮМОР
простите меня, что забываю.
Источник: Шакко
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