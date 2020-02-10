Мнение: Низкопоклонство перед Западом: шоколад и порошок

В Советском Союзе с любовью к загранице начали бороться ещё в тридцатые годы. Боролись грубо, преимущественно запретами и посадками, так что борьбу проиграли вчистую — при Брежневе импортные вещи стали чуть ли не религией, показателем особого статуса их владельца. В народе все заграничные товары считалось заведомо качественными, а все советские — продукцией четвёртого сорта.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Борьба_с_космополитизмом

В девяностые годы, когда мы познакомились с западными товарами поближе, мы постепенно начали осознавать, что на Западе тоже иногда торгуют дрянью, и что бирка «Сделано Там-то» ещё ничего не гарантирует. За нулевые и десятые годы россияне частично избавились от морока, однако в наследство от прошлой эпохи нам досталась хорошая доза смердяковщины, побуждающая покупателей выбирать при прочих равных коробки с латинскими буквами на упаковке.

Во многом тут виноваты сами наши промышленники. Они, в массе своей, не отличаются глубоким патриотизмом: смотрят в рот Западу, выезжают по несколько раз в год за границу ради статусного потребления и… дают иностранные названия своим производящимся в России товарам. Вот небольшой перечень отечественных производителей:

https://ruxpert.ru/Отечественный_производитель

Просматривая список, можно обнаружить массу брендов, которые намеренно маскируются под западные, чтобы поднять продажи. Эта порочная практика создаёт замкнутый круг — покупатели видят мало русских названий на полках и костенеют в своей привычке искать по умолчанию импорт.

Западное жульё делает на варварской любви к «цивилизации» хорошие деньги. Зная, что выросшая на джинсовой культуре публика купит любую дрянь с иностранной этикеткой, западные корпорации намеренно ухудшают качество продуктов для российского рынка. «Пипл», как говорится, «схавает».

Цитирую из сообщения ФАС, нашей Федеральной Антимонопольной Службы:

https://fas.gov.ru/news/28977

Экспертизы состава и качественных характеристик ряда товаров (стиральных порошков и капсул для стирки, а также шоколада) выявили ряд существенных отличий в товарах, доступных к приобретению на территории Российской Федерации и странах Западной Европы: различается показатель «пенообразующая способность» и «моющая способность», при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства Российской Федерации дозировка для аналогичных условий стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Европейском союзе.

В образцах шоколада Lindt, реализуемых в Российской Федерации, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от образцов, приобретенных в Европе.

При этом на упаковках товаров международных брендов, реализуемых на территории Российской Федерации, размещаются указания, очевидно формирующие у потребителя впечатление, что ему предлагается товар, тождественный тому, который производится и реализуется под указанным брендом в странах Европейского союза (например, «немецкий стандарт качества» на порошке Persil (РФ), «№ 1 в Европе (по продажам)» на порошке Ariel (РФ), акценты на страну происхождения швейцарского шоколада и давние традиции производства и высокую репутацию производителя на шоколаде Lindt и т.п.).

Проще говоря, для немцев эти практичные ребята выпускают нормальный порошок и шоколад, а в Россию они отправляют разную второсортную дрянь, не забывая при этом рассказывать в рекламе про «настоящее европейское качество».

Пока что ФАС просто выносит предупреждения, мягко просит шулеров держать руки на виду.

https://tass.ru/ekonomika/7693905

Это уже хорошо, и я очень рад, что ФАС подступилась к решению перезревшей проблемы, однако, на мой взгляд, тут есть фронт работы и для наших законодателей. Штрафовать корпорации на 100 тысяч рублей бессмысленно, они даже не заметят такого штрафа. Нужно обязать их делать наклейки с предупреждающими надписями, как на сигаретах: «этот товар хуже по качеству, чем тот, который поставляется на рынок Евросоюза». На продажах это отразится так сильно, что всякое желание кормить нас дрянью у иностранцев немедленно пропадёт.

Вместо подведения итога выдам немного рекламы (к сожалению, не оплаченной). После того, как я узнал в декабре о предательстве моего когда-то любимого шоколада Lindt, я озаботился поисками правильного шоколада.

Выяснилось, что в горной Швейцарии шоколадное дерево не растёт, оно растёт в Латинской Америке. Швейцарские гномы просто закупают «сырой» шоколад, разбавляют его из экономии какой-то дрянью и потом отправляют в Россию под видом швейцарского:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Какао

Таким образом логично покупать сразу неразбавленный шоколад — из Венесуэлы, Колумбии, Доминиканы и тому подобных жарких стран. Мне удалось найти место, где можно покупать оригинальный шоколад из Латинской Америки на вес:

https://www.cacava.ru/collection/molochnyy-shokolad

Я заказал на пробу 300 грамм, и мой расчёт полностью оправдался. Вкус оригинала оказался лучше, нежели вкус любого дорогого шоколада из обычных магазинов. Стоит при этом он вполне разумных денег, 2200-2500 рублей за килограмм.

Конечно, заказывать сразу килограмм не очень разумно, — истосковавшийся по настоящей еде организм не сможет растянуть удовольствие больше, чем на несколько дней, — однако разница с «магазинными» шоколадками будет так заметна, что желание покупать обычные плитки в супермаркетах практически исчезнет.

Кстати, чтобы два раза не вставать, передам пламенный привет маркетологам квадратного Ritter Sport, которые убили главную идею своего «спортивного» шоколада, перейдя зачем-то от формата 4х4 к форматам 3х3 и 5х5. Теперь каждая плитка стала лотерей: то ли ты вскроешь её одним движением, то ли плитка раскрошится у тебя в руках, и ты будешь чувствовать себя некоторой свиньёй.

Что касается порошка, увы, правильного порошка я пока что не нашёл. Когда я делаю закупки на месяц, я просто захожу на страницу интернет-магазина и выбираю там порошок с минимальной ценой за одну капсулу: у меня даже есть небольшой скрипт на «питоне», который продирается сквозь рекламный мусор и сразу подсвечивает мне самый выгодный выбор.

Возможно, где-то и есть место, где можно сразу заказать мешок хороших капсул по нормальной цене, однако мне такое место неизвестно.

Источник: Место для дискуссий

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