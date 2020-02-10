Иран не смог вывести на орбиту спутник минобороны

Иран не смог вывести на орбиту спутник минобороны

10.02.2020, 3:06, Новости дня

9 февраля в Иране успешно стартовала ракета-носитель «Симорг», но не смогла вывести на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования «Зафар». Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщил государственный телеканал IRIB.

Для вывода спутника на заданную высоту не хватило скорости «Симорга».

Представитель минобороны Ирана Саид Ахмед Хоссейни заявил, что значительная часть исследовательских целей запуска была достигнута. По его словам, полученные данные помогут «оптимизировать будущий запуск».

«Немецкая волна» отмечает, что Иран уже третий раз не смог вывести спутник на орбиту, две других попытки были предприняты в 2019 году. Новой даты запуска в Тегеране пока не назвали.

Запуск спутника был приурочен к 41-й годовщине исламской революции, которую Иран собирается отпраздновать 11 февраля. В Тегеране утверждают, что спутники необходимы для изучения погоды и прогнозирования стихийных бедствий, однако в США и Израиле запуски связывают с разработкой баллистических ракет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика