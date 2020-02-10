Лавров перечислил отличительные черты дипломата

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отличительные черты дипломатического работника.
На сайте МИД РФ опубликовано его поздравление с Днем дипломата.
Лавров считает, что для дипломатического работника обязательны патриотизм, честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что «в год 75-летия Великой Победы важно удвоить усилия по противодействию любым поползновениям сфальсифицировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны».
В интервью «Российской газете» он рассказал о своих командировках, вызвавших «удовлетворение от реально проделанной работы».
Министр вспомнил Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы и минские договоренности.
Лавров рассказал, что на саммите G20 в Санкт-Петербурге в 2013 году возглавлявший США Барак Обама в перерыве попросил о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, так как было «невозможно терпеть ситуацию в Сирии» – тогда «уже были первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан».
В ходе беседы президентов РФ и США «родилась инициатива о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия».
При этом Лавров отметил «проблему договороспособности», но сообщил о намерении продолжать работу «со всеми нашими партнерами» и «добиваться выполнения всего, о чем договаривались».
Напомним, Лавров раскритиковал ЕС за одержимость санкциями, призвал США продлить СНВ-3 хотя бы ради репутации и рассказал, что Киев отказался от полного разведения сил в Донбассе из-за США.
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