Ученые: Мастурбация помогает бороться с инфекциями

Ученые: Мастурбация помогает бороться с инфекциями

10.02.2020, 3:04, Разное

Специалисты, представляющие Университетскую клинику в Эссене, после исследования с участием 11 добровольцев, выяснили, что мастурбация является важным помощником в борьбе с инфекциями. Такой эффект связан с повышением уровня лейкоцитов.
В ходе эксперимента исследователи измеряли у участников количество этих защитных кровяных телец. Замеры осуществлялись за 5 минут до достижения оргазма и спустя 45 минут после него. Численность лейкоцитов и естественных клеток-киллеров, как выяснилось, во время сексуального возбуждения заметно повышается.

Специалисты сделали вывод, что мастурбация способна помочь организму противостоять инфекциям, поскольку естественные киллеры активизируются и запускают процесс некроза в опухолевые клетки и компоненты, зараженные вирусом. Ученые связывают увеличение количества лейкоцитов со скачком при оргазме дофамина и окситоцина.



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