Личное: Розовые волосики, пышное декольте

Личное: Розовые волосики, пышное декольте

10.02.2020, 2:58, Разное

Увидела свежие фотографии 55-летней Натальи Ветлицкой. Моей первой инстинктивной реакцией на них было предложить женщине костыль и плед.  


Фото: Соцсети

Пледом — укрыть вываленные из декольте силиконовые имплантанты. Костылём — подпереть старушечью стойку Натальи Игоревны.

  А, вообще, жалкое зрелище, конечно.

Все эти розовые волосики, пайетки, «дерзкое мини» (именно так почему-то принято называть в жёлтой прессе мини на женщинах в возрасте менопаузы) являются прямым свидетельством недалёкости ума.

Красавицы — а Ветлицкая, безусловно, ею была — стареют очень некрасиво, если неумны и не имеют талантов.

У Ветлицкой талантов нет. Поёт плохо. Ума невеликого. А красивой женщиной быть привыкла.


Фото: Соцсети

Однако красота Натальи Игоревны прошла. Это вам скажу не только я, но и любой мужик. Ну, кроме Димы Билана, конечно.

Да, красота проходит. Именно проходит. А на смену ей у Ветлицкой ничего не пришло.   Вот и корчится бабушка в жалких попытках выдавить из себя сексапил: артрозные ноги — на каблуки, морщины — под игривые розовые очки, сиськи пришила — их тут же в декольте.

Да спрячьте вы свои старые сиськи, бабы. Они никого не возбуждают. На них неловко смотреть. Неловко, прежде всего, за вас.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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