Украинцы устроили травлю тренера гимнасток из-за выступления в России

Выступление украинских гимнасток на этапе Гран-при в Москве вызвало нападки украинцев на тренера спортсменок Ирину Дерюгину.
В соцсетях Дерюгиной стали писать гневные комментарии: «Зачем вернулась? Оставалась бы в Москве», «Так и сиди там. Все готовы продать», «Денежки закончились у Ирины. А где дадут? Какая разница…», «Вопрос вам, Дерюгина. У вас ум есть или он на стероидах сидит?».
Как пишет «Чемпионат», «это самое мягкое из того, что можно было опубликовать».
Однако некоторые пользователи встали на защиту Дерюгиной. Они напомнили о заслугах тренера и ее работе на благо Украины, а также посетовали на «майдан головного мозга» у многих пользователей, передает РИА «Новости».
Напомним, тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии двух спортсменок в московском этапе Гран-при.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены вынуждены выступать в России.
В середине марта 2018 года возглавлявший тогда ведомство Игорь Жданов запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.
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