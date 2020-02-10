Полет грузового корабля Cygnus к МКС отложен

В воскресенье, 9 февраля, менее чем за три минуты до старта отменен пуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Причина — нештатные показания наземного оборудования.

Грузовой корабль Cygnus должен был доставить на МКС около 3,6 тонны груза, в том числе, продукты питания, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований. Данных о новых сроках старта пока не поступало, передает ТАСС.

Запланированный полет грузового корабля Cygnus должен был стать вторым в рамках нового контракта NASA с корпорацией Northrop Gumman. В соответствии с достигнутыми договоренностями, до 2024 года должно быть осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было проведено 11 пусков к МКС, еще один был неудачным.

Источник: Вести

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