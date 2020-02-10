Украинский боксер Далакян боксировал со сломанной рукой

Украинский боксер Артем Далакян 8 февраля в время боя против венесуэльца Хосбера Переса получил перелом правой руки, информирует сайт «Братство Кличко».
По данным фан-клуба Владимира и Виталия Кличко, Далакян получил трамву во втором раунде.
Поединок продлился все 12 раундов. Далакян победил Переса решением судей – 118:110, 119:109, 117:111, 117:111 и защитил титут чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).
Ему наложили гипс после боя.
Чемпионом мира украинский боксер стал в феврале 2018 года, победив в американском Инглвуде Брайана Вилорию из США. Это была четвертая защита титула.
Далакян начал профессиональную карьеру боксера в 2011 году, этот поединок стал для украинца 20-м. Далакян ни разу не проиграл, а 14 боев завершил нокаутом.
Для Переса бой был также 20-м, венесуэлец потерпел третье поражение.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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