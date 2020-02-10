SARS: РЕПЕТИЦИЯ НА БУДУЩЕЕ? Новый вирус — новое бактериологическое оружие?

Эпидемия "синдрома острого респираторного заболевания" — SARS по международной классификации Всемирной организации здравоохранения (BOB) при Организации Объединенных Наций, захлестнула в март-апреле 2003 г. десятки государств мира. ВОЗ отреагировала на появление этого заболевания не только оперативно, но и весьма действенным образом. В чем причина подобной реакции ВОЗ? Оказалось, что SARS, "атипичная пневмония", охватившая многие государства Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки, обладает, как высоким потенциалом межличностного распространения, так и весьма большой скоростью распространения данного заболевания. Что позволило бы сделать вирус SARS эффективным бактериологическим оружием.

Кстати сказать, версия об искусственном происхождении данного вируса и вспышке в мире эпидемии "атипичной пневмонии" вследствие его утечки с воинских складов или научно-исследовательских лабораторий уже появилась на страницах как отечественной, так и зарубежной печати.

Согласно данным ВОЗ, ежесуточный прирост выявленных случаев заболевания "атипичной пневмонией" в мае 2003 г. насчитывал десятки человек, при этом число летальных (смертельных) исходов заболевания держался на уровне двух десятков человек ежедневно. Многие медучреждения различных государств подчеркивают, что нынешний порог летальности — 7% от числа заболевших, лишь не намного превышает показатели смертности от "типичной" пневмонии или даже гриппа (соответственно 4% ). Однако, появились сообщения о том, что бывшие пациенты с диагнозом SARS не только нуждаются в дальнейшем постстационарном лечении, но и получили многочисленные осложнения, требующие стационарного лечения.

Нет необходимости приводить цифры поражения SARS. Они, по данным ВОЗ, которая взяла распространение данного вируса под свой контроль в марте 2003 г., — изменялись практически ежедневно и к 16 июня составляли как более 8 тыс. заболевших с диагнозом "атипичная пневмония" и более 795 чел. умерших в результате этой болезни. Впервые симптомы SARS были диагностированы в Китае еще в ноябре 2002 г., но не только "мировая общественность", но и ВОЗ узнали о новом недуге только в марте следующего года. Ныне заболевшие SARS были выявлены более чем в 80 государствах мира.

12 мая 2002 г. Минздрав России признал случай установления заболевания "синдромом острого респираторного заболевания" гражданином, находящимся на территории России. При этом SARS обладает как способностью распространяться от инфицированного к лечащему персоналу, так и 3-10 дневным так называемым инкубационным периодом, когда симптомы заболевания почти не ощущаемы, но вирус уже начал свою работу в организме пораженного человека.

В ответ на угрозу распространения SARS многие страны, помимо проведения медико-санитарных мероприятий, предприняли и административные меры по запрещению или ограничению въезда на свою территорию граждан стран, пораженных эпидемией.

И, хотя в некоторых из них, например, Сингапуре, эпидемия пошла на спад, перспективы распространения SARS, по крайней мере, на ближайший год, выглядят не очень оптимистическими. Тем более, что вакцина, по словам медиков и вирусологов, вряд ли может быть разработана ранее, чем через 3-5 лет,

В связи с угрозой "распространения SARS в некоторых регионах России начали проводиться комплексные санитарно-эпидемиологические мероприятия. В частности, последствия их многие москвичи уже 8 мая могли видеть на тротуарах в виде потеков желтого цвета.

Да, возможно, за это следует сказать спасибо руководству Москвы, но от этого, к сожалению, угроза проникновения эпидемии в Россию вряд ли становится меньше.

Вспышка эпидемии SARS, с одной стороны, воочию показала реальное проявление процесса глобализации, а, с другой стороны, — уязвимость человечества перед новыми видами доселе неизвестных заболеваний. По счастливому стечению обстоятельств, эпидемия на этот раз миновала нашу страну. Но гарантированы ли мы от вспышек других ранее бывших неизвестными медикам заболеваний?

© Copyright: Игорь Хлебников, 2011

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https://www.proza.ru/2011/06/15/298

Источник: Теория элит

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