Мнение: Вопрос о ждунах

Друзья, опять много человек стали звонить в техподдержку накануне тестирования и как всполошенные куры спрашивать ссылку.
Техподдержка даже уговорила меня прислать всем на обоих потоках повторную ссылку в напоминалке.
И теперь опять всем пришло дурацкое: «Мы о вас помним, а вы о нас?» Это последний раз, когда я согласилась на эту заунывную хрень.
Ведь было написано на странице, где покупались места, что ссылка придёт сразу. И что надо незамедлительно писать в техподдержку, если не пришла. Так бывает, если в спам попало, ну или вы ошиблись с адресом. Всем по запросу техподдержка может выслать повторную ссылку. Но позвонить или написать надо было сразу. То есть две недели назад.
Вы покупаете такое дорогое место, но не можете позаботиться о себе и тянете до последнего как ждуны.
Вот это что такое?
Давайте обсудим это. Ждуны двух видов бывают. Те, которые ждут у моря погоды, и те, которые ждут, когда должны сами делать. И оба вида — это одно и то же. Понимаете что? А почему?
Источник: Эволюция
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