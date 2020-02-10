На Швецию обрушился мощный шторм

В минувшее воскресенье, 9 февраля, вечером на Швецию обрушился сильный шторм. В результате удара стихии обесточены свыше 11 тысяч домохозяйств, отменено множество авиарейсов, закрыты мост между Швецией и Данией и ряд других переправ, в некоторых регионах нарушено железнодорожное сообщение.
По прогнозам метеорологов, в провинции Вестра-Гёталанд пройдут сильные дожди: уровень осадков может составить 35 миллиметров, передает ТАСС. В южных районах Швеции ожидаются грозы, которые могут сопровождаться ливнями и наводнениями.
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